PC PRENDE MULHER EM FLAGRANTE E APREENDE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA EM PIRAMBU

Policiais civis da Delegacia de Pirambu prenderam uma mulher em flagrante, acusada de tráfico de drogas, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município.

A ação policial aconteceu nesta sexta-feira (07) e resultou ainda na apreensão de várias pedras crack, maconha, cocaína e pouco mais de R$ 1,5 mil em dinheiro.

De acordo com os policiais, as investigações começaram a partir de denúncias anônimas sobre um suposto ponto de tráfico de drogas na região. Nos levantamentos realizados, a equipe da Delegacia de Pirambu confirmou as informações e chegou à identificação de três suspeitos.

As investigações avançaram e a Delegacia de Pirambu solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão contra os suspeitos, que foi expedido no último dia 2. Nesta sexta-feira, durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram várias pedras de crack, cocaína, maconha, uma balança de precisão, papel alumínio e R$ 1.530 em dinheiro.

Uma mulher que estava no local foi presa e encaminhada à delegacia juntamente com o material apreendido. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Com informações e foto da SSP