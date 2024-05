PC PRENDE MULHER EM FLAGRANTE POR FURTAR CARTEIRA DE VOLUNTÁRIOS DE UMA AÇÃO DE CARIDADE EM ITAPORANGA

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda prenderam em flagrante uma mulher de 25 anos suspeita do furto de uma carteira contendo documentos e cartões pessoais de voluntários durante ação de caridade. As vítimas fazem doações de cestas alimentares a famílias do município.

A investigada tinha sido beneficiada pela ação de doação de alimentos. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (10).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu quando a investigada teria se aproveitado da distração das voluntárias que faziam a entrega das cestas e furtado uma carteira contendo documentos e cartões bancários. De posse dos cartões, ela teria ido a um estabelecimento comercial e feito compras.

A investigada foi identificada com auxílio de câmeras de segurança. Após o procedimento investigativo, a mulher foi presa na própria residência, onde foram apreendidos cartões bancários das vítimas e os itens comprados por ela. Os documentos foram encontrados às margens de um córrego vizinho à casa da mulher presa na ação policial.

A mulher foi presa em flagrante, pagou fiança e responderá em liberdade. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.fonte SSP