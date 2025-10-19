POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA MULHER EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Itabaianinha, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (17), uma mulher investigada por tráfico de drogas. A ação resultou na interrupção de um ponto de venda de entorpecentes localizado no bairro Conveniência, na cidade de Itabaianinha.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, responsável pela operação, as diligências foram intensificadas após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam a existência de comércio ilícito de drogas na região.

“Já vínhamos monitorando o imóvel e observando o intenso fluxo de pessoas no local. Durante a ação, nossos investigadores abordaram usuários e, em seguida, localizaram a proprietária da residência em posse de porções de cocaína e aproximadamente R$ 2,7 mil em espécie, valor proveniente da traficância”, explicou o delegado.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. Já os compradores identificados no local foram ouvidos e liberados, conforme as disposições legais.

A Polícia Civil de Sergipe reforça a importância da participação da população no combate ao tráfico de drogas e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo absoluto.

Com informações da SSP