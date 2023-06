Polícia Civil prende mulher foragida da Bahia em Riachão do Dantas

Equipe da Delegacia de Riachão dos Dantas, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), cumpriu o mandado de prisão definitiva contra uma mulher condenada pela Justiça pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitida e tráfico de drogas. A decisão judicial é da Bahia. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (15).

De acordo com o delegado Bruno Santana a prisão ocorreu após diversas investigações realizadas no Povoado Tanque Novo para combater o tráfico de drogas na localidade. “Após a prisão em flagrante de um traficante local na festa junina da cidade, foram realizadas diligências e verificamos a presença da foragida da Bahia”, detalhou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP