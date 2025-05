Polícia Civil prende mulher investigada por aplicar golpes em aposentados usando contas de laranjas

Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam, na manhã desta quarta-feira (14), uma mulher de 42 anos investigada por aplicar golpes em aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), em Aracaju.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, a mulher simulava contratos de empréstimos em nome das vítimas. “Após a liberação dos valores, os recursos eram transferidos via PIX para contas de terceiros e, em seguida, repassados à investigada. Ela também obtinha dados sensíveis das vítimas para executar o esquema fraudulento”, detalhou.

No decorrer da investigação, a equipe policial identificou que a suspeita já havia sido presa outras duas vezes pelo mesmo tipo de crime. “Desta vez, conseguimos o mandado de prisão preventiva após reunir elementos suficientes que comprovam a continuidade das práticas criminosas”, explicou o delegado.

A mulher será encaminhada para audiência de custódia. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com investigações sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP