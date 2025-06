POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER INVESTIGADA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM ARACAJU; PADRASTO JÁ HAVIA SIDO PRESO

Equipes da Coordenadoria de Operações em Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil prenderam, nesta terça-feira (03), uma mulher investigada por estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu no bairro Santa Maria, em Aracaju, após alerta repassado pela Polícia Federal, que forneceu informações sobre o mandado de prisão expedido contra a investigada.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2022 e teve como vítima a filha da condenada, que na época era criança. O companheiro da mulher – padrasto da vítima – também já havia sido preso pelo mesmo crime e segue custodiado no sistema prisional.

Com base nos dados repassados pela Polícia Federal, os policiais civis da Core realizaram diligências e encontraram a mulher em seu local de trabalho, no bairro Santa Maria.

Após o cumprimento do mandado, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

