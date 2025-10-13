POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER INVESTIGADA POR TENTAR MATAR O PRÓPRIO IRMÃO NO BAIRRO SANTOS DUMONT EM ARACAJU

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 13, no povoado Tapera, município de Porto Real do Colégio (AL), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 38 anos, investigada por tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil. A vítima é o próprio irmão da suspeita.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2023, na residência onde os dois moravam juntos, situada no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Conforme apuração policial, o desentendimento teve início após a vítima aconselhar a irmã a abandonar o uso de drogas ilícitas. Inconformada com a repreensão, a mulher foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu golpes contra o irmão, atingindo-o no ombro esquerdo, na mão direita e na cabeça.

Apesar dos ferimentos, o homem sobreviveu. Desde então, a autora do crime encontrava-se foragida. Após diligências, a equipe do DHPP localizou a suspeita em Alagoas. Ela não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhada à capital sergipana, onde permanece à disposição da 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.

Com informações da SSP