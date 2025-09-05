POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER INVESTIGADA POR TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

A Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Estância deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), uma operação policial que resultou na prisão temporária de uma mulher investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu no bairro Alecrim, em Estância, e também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência da suspeita.

De acordo com as investigações, que duraram três meses, a mulher estaria envolvida nos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. A partir dos levantamentos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão temporária e pela busca domiciliar, deferidas pela Justiça.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, cartões de contas bancárias, dinheiro em espécie e outros elementos de prova. Também foram localizados cartões de benefícios sociais de terceiros, maquinetas de cartão de crédito e indícios da prática de agiotagem e apropriação de rendimentos de pessoas com deficiência. Diante disso, a mulher também recebeu voz de prisão em flagrante por esses delitos.

A investigada foi conduzida à delegacia, onde teve a prisão formalizada e o flagrante lavrado, permanecendo à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP