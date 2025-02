POLÍCIA PRENDE MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS AO FLAGRÁ-LA COM 5KG DE MACONHA “SKUNK” EM TOBIAS BARRETO

Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam em flagrante uma mulher de 27 anos por tráfico de drogas.

Ela foi flagrada com 5kg de maconha do tipo ‘skunk’, em ação policial que ocorreu nesta quarta-feira (26).

De acordo com o delegado regional Daniel Mattos, a apreensão é significativa, já que esse tipo de maconha tem alto valor. “É também uma droga com efeitos ainda mais nocivos ao cérebro do que a maconha tradicional”, acrescentou.

Com o flagrante, a mulher foi encaminhada à unidade policial, onde o caso foi registrado. As investigações seguem em andamento junto à Delegacia Regional de Tobias Barreto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP