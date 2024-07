PC prende mulher por tráfico de drogas ao flagrá-la com mais de 500 pedras de crack em Itabaiana

Policiais da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante nesta terça-feira (30), uma mulher suspeita de tráfico de drogas. Com ela, foram encontradas 580 pedras de crack.

De acordo com as investigações policiais, a mulher transportava os entorpecentes em uma motocicleta no trecho que liga as cidades de Campo do Brito e Itabaiana.

A ação criminosa foi constatada no âmbito de flagrante, visto que a mulher foi interceptada no momento do transporte da droga.

Com a suspeita detida, a Polícia Civil apurou que a mulher possui histórico criminal com três ocorrências pelo mesmo crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP