Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas e adulteração de veículos no município de Aquidabã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aquidabã, prendeu em flagrante nesta quinta-feira (14), uma mulher suspeita da prática de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da investigada, na Travessa Cágado, Rua da Cerâmica, no Centro de Aquidabã.

Durante as buscas no local, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor preta, com chassi adulterado, além de oito aparelhos celulares.

Na abordagem, a suspeita admitiu que trocou um veículo por outra motocicleta e 5 gramas de crack, droga que fracionava e revendia. A mulher também afirmou atuar na venda de entorpecentes há aproximadamente três meses, movimentando cerca de R$ 4 mil por mês.

“Essa prisão é resultado de um trabalho contínuo de investigação e repressão ao tráfico de drogas, que visa desarticular organizações criminosas e reduzir a circulação de entorpecentes e veículos adulterados na região”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Antonio Francisco de Oliveira Filho.

A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Aquidabã para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da SSP