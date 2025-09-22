Polícia Civil prende mulher que transportava cerca de 5 kg de maconha entre os estados de Sergipe e Alagoas

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (22), no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, em Aracaju, suspeita de tráfico de drogas.

A detenção aconteceu durante uma ação integrada entre os policiais civis do Cope e da Dipol, após denúncias anônimas indicarem que ela transportava drogas com destino à cidade de Penedo, em Alagoas.

Durante a abordagem, a passageira foi revistada e encontrada com cerca de 5 kg de substância semelhante à maconha. Além da droga, a suspeita portava uma passagem para a cidade de Neópolis, em Sergipe, o que corroborou as informações recebidas pela polícia. “Diante desses fatos, foi dada a voz de prisão à mulher, que foi conduzida ao Centro de Operações, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico interestadual de drogas”, explicou o delegado Kherton Rafael.

Ela será apresentada em audiência de custódia na manhã da terça-feira (23).

A Polícia Civil reforça que denúncias e informações anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo para o denunciante.

Com informações e foto da SSP