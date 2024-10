POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER TRANS FORAGIDA EM SERGIPE E ALAGOAS INVESTIGADA EM 10 INQUÉRITOS POLICIAIS

No início da manhã desta quarta-feira (23), policiais civis da Delegacia Especial de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam uma mulher trans, de 25 anos, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo informações policiais, ela possuía dois mandados de prisão em aberto, expedidos pelos Tribunais de Justiça de Sergipe e Alagoas, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

A investigação da Detur apurou a prática de diversos crimes cometidos por transexuais, na área da Orla de Atalaia, dentre eles, o roubo da pistola de um delegado de polícia. Assim, foi iniciada a Operação Paz na Coroa, que resultou na expedição de sete mandados de prisão contra seis transsexuais e uma garota de programa.

Seis mandados já tinham sido cumpridos em outras fases da operação, faltando cumprir apenas o mandado contra a foragida. “A Detur acionou a Dipol, que, na manhã de hoje, 23, conseguiu localizar a foragida em uma pousada, no bairro Coroa do Meio. No momento da prisão, ao tentar fugir por uma janela e ser impedida pelos policiais, houve luta corporal entre eles. Na ação, um dos policiais ficou ferido no braço e na mão, razão pela qual, além do cumprimento dos mandados de prisão, também foi lavrado o auto de prisão em flagrante, pela prática dos crimes de resistência e desobediência”, detalhou o responsável pelo caso.

As investigações revelaram que Ysa costumava viajar para outros estados do país e possuía extensa ficha criminal, sendo investigada em cerca de dez inquéritos policiais. Ela foi conduzida à Detur e ficará à disposição da Justiça.

Com informações da SSP