Polícia prende na Bahia investigado por homicídio de ex-integrante de banda de forró em  Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um homem investigado pelo homicídio que vitimou um ex-integrante de uma banda de forró de Sergipe, no loteamento Parque dos Farois, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação policial ocorreu em ação conjunta com a Polícia da Bahia, em Feira de Santana (BA) e foi divulgada nesta quarta-feira (24).

O investigado esfaqueou a vítima até a morte, no dia 4 de novembro de 2021. Após investigação, o DHPP identificou o suspeito do crime e solicitou o mandado de prisão à Justiça.

Conforme apuração policial, o investigado mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. O crime foi motivado por desavenças entre o casal.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP