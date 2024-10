Polícia Civil prende, na Rota do Sertão, dois suspeitos de furtar transformadores em Sergipe

Na noite desta quarta-feira, 2ª, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canindé de São Francisco, prendeu em flagrante dois suspeitos de furto qualificado e associação criminosa, durante ação de combate ao furto de transformadores no estado. De acordo com as investigações policiais, nos últimos três anos, cerca de 400 aparelhos da Energisa foram subtraídos.

Segundo o delegado Douglas Lucena, responsável pelo caso, as investigações que levaram até a dupla tiveram início em agosto do ano passado, quando foram registrados 22 Boletins de Ocorrência por parte da Energisa e usuários do serviço da estatal, apenas em Canindé.

Ainda de acordo com o delegado, o grupo de suspeitos atuava durante os fins de semana e no período noturno. Além disso, furtava geradores localizados em postes situados no interior dos municípios.

A partir da investigação detalhada, o delegado Gledson Santos chegou ao modus operandi dos envolvidos, sendo apurado que os suspeitos escalavam o poste, enquanto estava energizado, e cortavam os cabos de alimentação, causando a derrubada e abertura do transformador, momento em que recolhiam o cobre do interior do equipamento e se evadiam do local.

Em meio à apuração, buscando identificar os envolvidos, agentes da Polícia Civil foram até empresas de sucata da região de Canindé, mas não identificaram os materiais subtraídos. Também foi apurado que os crimes eram realizados por, pelo menos, dois homens, e que eles estavam em posse de um veículo com uma caçamba, tipo Strada ou Saveiro.

Segundo o delegado Rafael Brito, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), os delitos também eram praticados em outros municípios de Sergipe, dificultando ainda mais a localização dos investigados.

Dessa forma, nos últimos meses a PC realizou diversas campanas na área de atuação dos suspeitos, para tentar registrar o flagrante. Informações das vítimas, a respeito do veículo usado, das placas do carro e das características dos homens, também contribuíram com as buscas.

Com a placa do veículo descoberta, os agentes apuraram o nome do proprietário do veículo, que tinha um vasto histórico criminal por roubo, furto, apropriação indébita e tentativa de homicídio qualificado.

O trabalho de campana da Polícia Civil continuou e, nessa quarta-feira, 02, foi recebida a informação de que o veículo identificado sairia de Itabaiana, em sentido ao Sertão do estado, utilizando a Rota do Sertão. Após mais de 10h de vigilância, o carro foi interceptado em Ribeirópolis e os dois homens detidos.

No carro, foram encontradas ferramentas e acessórios utilizados para o manuseio de postes. Além de cabos, bobinas de cobre e produtos originários de transformadores da Energisa. Os dois ocupantes do veículo confessaram a autoria dos crimes.

Canais de comunicação da Energisa e da Polícia Civil

Ao presenciar um crime do tipo, a pessoa pode denunciar por meio dos telefones da Energisa (0800 079 0196) e da Polícia Civil (181), sendo o sigilo garantido. “O furto do transformador prejudica diretamente os clientes, com a falta de energia. Essa ação também traz sérios riscos de segurança para quem pratica, porque realiza uma intervenção ilegal na rede elétrica, podendo ocasionar choques elétricos e até a morte. Somente profissionais da Energisa são autorizados e capacitados para realizarem essa intervenção na rede elétrica. A população pode denunciar pelos canais da Energisa e Polícia Civil, caso perceba alguma situação suspeita”, afirma o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss.

Fonte SSP