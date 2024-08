POLÍCIA CIVIL PRENDE NO CENTRO DE ARACAJU FORAGIDO DO PRESÍDIO DE AREIA BRANCA, APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA

Policiais civis da Delegacia de Turismo (Detur), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prenderam um homem de 42 anos que estava na condição de foragido do presídio de Areia Branca. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 1º, e foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

De acordo com as informações policiais, o preso estava cumprindo pena após condenação pelo crime de roubo.

Após ser beneficiado com um indulto, popularmente conhecido como “saidinha”, não retornou ao presídio, razão pela qual passou à condição de foragido da Justiça.

Após troca de informações com a Dipol, os policiais civis da Detur conseguiram recapturá-lo, em uma rua do Centro de Aracaju.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP