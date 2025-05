POLÍCIA CIVIL PRENDE, NO MATO GROSSO DO SUL, CASAL INVESTIGADO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS

O Centro de Operações Policiais Especiais, em conjunto com a Divisão de Inteligência e planejamento Policial e o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prendeu um casal investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (19), na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em continuidade às ações policiais de combate ao crime organizado com atuação no Estado de Sergipe.

O mapeamento da dupla foi feito pelos órgãos policiais sergipanos, e a localização dos investigados ocorreu graças à troca de informações entre as polícias judiciárias de Sergipe e sul-mato-grossense.

De acordo com levantamento, o homem, que estava foragido há cerca de um ano, é considerado um dos mais articulados traficantes de drogas de Sergipe, e figura como responsável pela remessa de grandes quantidades de narcóticos oriundos dos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.

O suspeito já foi investigado, preso e condenado em diversos processos criminais, dentre eles a Operação Valquíria, pelos crimes de tráfico e associação armada para o tráfico de drogas, além de integrar organização criminosa, sendo considerado de elevadíssima periculosidade.

Durante a ação, a mulher do investigado também foi presa, já que havia um mandado de prisão por condenação transitada em julgado expedido pela 4ª Vara Criminal contra ela. Os investigados se encontram à disposição da Justiça, para adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP