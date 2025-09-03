POLÍCIA CIVIL PRENDE PEDÓFILO INVESTIGADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ALICIAMENTO DE MENORES EM RIACHUELO

Um homem de 46 anos, investigado por estupro de vulnerável, aliciamento de menores pela internet para a prática de crimes sexuais e armazenamento de material de exploração sexual de crianças e adolescentes, foi detido em cumprimento a mandado de prisão durante operação deflagrada pela Delegacia de Riachuelo. Ele já havia sido condenado por outros crimes sexuais em Aracaju. A ação policial, realizada em Riachuelo, ocorreu nesta terça-feira (2). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (3).

De acordo com o delegado João Martins, as investigações tiveram início após o recebimento de informações de que o investigado estaria em Riachuelo cometendo estupro de vulnerável contra meninos entre 10 e 12 anos, que frequentavam sua casa. Ele também dava presentes às vítimas para facilitar a prática dos crimes. “As crianças foram ouvidas, e nós representamos pelas decisões judiciais”, detalhou.

Na manhã desta terça-feira, as equipes deflagraram a operação, cumpriram o mandado de prisão e as ordens judiciais de busca e apreensão, constatando a prática criminosa. “Infelizmente, as suspeitas se confirmaram, e houve a identificação de duas situações de estupro de vulnerável. No celular dele também foram verificadas conversas em que abordava crianças”, revelou o delegado.

Durante a análise do material apreendido, os policiais identificaram a presença de vídeos de exploração sexual contra uma das vítimas. “Agora ele está preso temporariamente, e a Polícia Civil apreendeu diversos objetos que eram utilizados para presentear os meninos. Os dispositivos eletrônicos serão encaminhados ao Instituto de Criminalística da Polícia Científica para a perícia”, completou João Martins.

As investigações também apontaram que, após um período preso pelos crimes cometidos na capital, ele passou a residir no município de Nossa Senhora das Dores e, posteriormente, em Riachuelo. Agora, encontra-se novamente à disposição da Justiça.

Alerta em torno de redes sociais

O delegado João Martins ressaltou que a exposição em redes sociais, assim como neste caso, pode atrair criminosos. “O que, aparentemente, é um álbum social de fotografias de infância e adolescência, na mente dos criminosos, torna-se um terreno fértil para a exploração e captação das vítimas. Por isso, é importante que as famílias discutam sobre a real necessidade de manter redes sociais e postar fotos, já que os criminosos manipulam as vítimas e conseguem praticar os crimes”, alertou.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). As denúncias podem contribuir com o andamento de investigações conduzidas pelas delegacias e departamentos da instituição em todo o estado de Sergipe.

Com informações e foto da SSP