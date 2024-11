POLÍCIA CIVIL PRENDE PROPRIETÁRIO DE SERRALHERIA EM FLAGRANTE POR FURTO DE ENERGIA EM ARACAJU

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), em operação conjunta com a Polícia Científica de Sergipe, prendeu na manhã desta quarta-feira (13), o proprietário de uma serralheria no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

O empresário foi autuado em flagrante, acusado de envolvimento em uma ligação clandestina de energia elétrica, popularmente conhecida como “gato”.

As investigações, coordenadas pelo delegado Rafael Brito de Oliveira, foram deflagradas após a DRCSP receber denúncia indicando suspeitas de consumo ilegal de energia elétrica em estabelecimentos comerciais da região. Em resposta, a equipe da DRCSP mobilizou agentes para verificar os fatos no local indicado, onde, ao encontrarem evidências da ligação irregular, conduziram o proprietário para a delegacia.

Segundo o delegado Rafael Brito, o furto de energia causa danos à sociedade. “Esse tipo de prática criminosa compromete a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos à população, gerando prejuízos para a população sergipana”, alerta.

A Polícia Civil destaca a relevância das denúncias anônimas no combate a crimes contra concessionárias de serviços públicos, reforçando a importância da cooperação entre a Polícia Civil e a Polícia Científica para a eficácia das operações.

Com informações e foto da SSP