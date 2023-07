Polícia Civil prende o segundo envolvido em crime de extorsão em Poço Verde. Buscas seguem em andamento para prender o terceiro investigado

Policiais civis da Delegacia de Poço Verde cumpriram o mandado de prisão do segundo investigado pelo crime de extorsão com restrição de liberdade. A investigação aponta que são três envolvidos no crime. A ação policial ocorreu na última terça-feira (4) e foi divulgada nesta quinta-feira (7).

De acordo com as investigações, no dia 26 de junho uma família foi feita refém por três homens na cidade de Poço Verde. Já na manhã de 27 de junho, dois dos três investigados seguiram ao banco com uma das vítimas para efetuar saques bancários.

Ainda segundo a apuração policial, enquanto os dois homens foram com uma das vítimas ao banco, o terceiro envolvido ficou com a família. No mesmo dia – 27 de junho – um dos envolvidos foi preso.

A Polícia Civil solicitou a prisão dos demais investigados. No dia 4 de julho, o segundo envolvido no crime foi preso quando estava pronto para participar de uma audiência no fórum da cidade.

O último envolvido ainda continua foragido. As investigações continuam, pois o grupo criminoso praticou, no mínimo, três crimes do mesmo tipo em dois meses. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto SSP