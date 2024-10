POLÍCIA CIVIL PRENDE SEGUNDO ENVOLVIDO EM ROUBO CONTRA IDOSO DE 83 ANOS NO MUNICÍPIO DE CARIRA

Policiais civis da Delegacia de Carira cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por roubo contra um idoso de 83 anos. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 10, e foi divulgada nesta sexta-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, um outro homem já havia sido preso, no sábado, 5, já estando à disposição da Justiça.

Já o segundo homem foi encaminhado para a realização da audiência de custódia junto ao Poder Judiciário e teve sua prisão confirmada, estando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

