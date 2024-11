POLÍCIA CIVIL PRENDE SERVIDOR PÚBLICO PELO CRIME DE ESTUPRO DA ENTEADA DE APENAS SETE ANOS, EM ARACAJU

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (27), que cumpriu um mandado de prisão temporária, no dia 22, contra um servidor público, de 45 anos, por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na capital sergipana.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Jacyara Mendonça, o indivíduo foi investigado por estuprar a enteada de apenas sete anos de idade. “O crime foi comprovado mediante laudo pericial, que foi conclusivo de sustentar que a vítima apresentava sinais de conjunção carnal, inclusive ruptura parcial do hímen”, detalhou a delegada.

No inquérito policial foi identificado, ainda, que a vítima foi obrigada a gravar o ato criminoso, através do celular do agressor.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre atividades criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo das denúncias é garantido.

Com informações da SSP