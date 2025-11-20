POLÍCIA CIVIL PRENDE SETE PESSOAS EM FLAGRANTE POR FURTO DE CELULARES DURANTE O PRÉ-CAJU 2025, NA ORLA

Durante o Pré-Caju 2025, a Polícia Civil prendeu, em flagrante, sete pessoas envolvidas em furtos de celulares. As detenções ocorreram no decorrer da prévia, após um trabalho de inteligência que vem sendo desenvolvido com foco no monitoramento de grupos especializados que costumam atuar em grandes eventos.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, da Delegacia de Turismo (Detur), a Polícia Civil tem investido de forma contínua na análise e acompanhamento de pessoas que viajam ao estado com o objetivo de praticar furtos durante a festa, reconhecida por sua tranquilidade e baixos índices de violência. “Nós temos uma festa praticamente sem nenhum caso com violência. Por conta desse trabalho de monitoramento e análise desses grupos, conseguimos, através de uma central de comando, identificar e conter ações criminosas”, destacou.

A central citada pela delegada reúne profissionais com expertise em tecnologia e investigação, incluindo analistas e servidores de delegacias especializadas, com a coordenação da Detur. O núcleo operou durante todo o evento, para rastrear aparelhos furtados e impedir a atuação de quadrilhas.

Nos dias de festa, aconteceram sete prisões em flagrante por furtos de celulares. Em meio às ações, a partir do rastreamento dos aparelhos, a polícia localizou um dos grupos especializados, composto por pessoas com histórico de furtos em festas, e efetuou as prisões em flagrante. As autuações foram homologadas pela Justiça, que converteu as prisões em preventivas, garantindo que os suspeitos permaneçam custodiados. “Isso evita que retornem a outras festas no nosso estado para atuar novamente nos furtos de celulares”, afirmou a delegada.

Luciana Pereira também destacou a expressiva redução no número de furtos nos últimos anos, resultado direto das ações integradas de inteligência. “Em 2023, tivemos aproximadamente 680 celulares furtados. Com o trabalho desenvolvido entre 2023 e 2024, conseguimos reduzir para cerca de 420 aparelhos. E este ano, temos 150 furtos registrados. É uma redução muito significativa”, explicou.

Apesar dos avanços, a delegada reforçou que o objetivo da polícia é eliminar totalmente esse tipo de crime durante o evento. “A gente não trabalha apenas para reduzir. Trabalhamos para findar. Não queremos que ocorram furtos. É um trabalho que vem evoluindo, e temos certeza de que vamos conseguir diminuir ainda mais esse número no próximo ano”, concluiu.

