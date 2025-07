Polícia Civil prende o supervisor de condomínio por furto em Aracaju

Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (16), um homem suspeito de furto em um condomínio residencial situado em Aracaju.

De acordo com as investigações, o investigado exercia a função de supervisor e praticou o crime no próprio local de trabalho.

A ação policial foi coordenada pelos delegados Gregório Bezerra e Carlos Pereira, que conduziram as diligências que resultaram na prisão do suspeito.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população sergipana e solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.