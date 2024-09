Polícia Civil prende suspeito com cerca de dois quilos de maconha em Propriá

Nesta terça-feira, 10, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, prendeu um suspeito por tráfico de drogas. A ação ocorreu no município propriaense e também resultou na apreensão de substância semelhante à maconha.

De acordo com as investigações policiais, o homem vinha sendo investigado, sendo observada movimentação ligada ao comércio ilícito de entorpecentes. Ainda de acordo com o apurado, a venda do material era realizada às margens do Rio São Francisco, no Centro de Propriá.

Na manhã desta terça, os agentes foram até o local e flagraram o suspeito, chegando com uma mochila suspeita. Durante a abordagem, foram encontrados dois quilos de uma substância semelhante à maconha.

Dessa forma, o investigado foi detido e levado à Delegacia Regional de Propriá. O preso está à disposição do Poder Judiciário e aguarda a sua audiência de custódia.

A Polícia Civil de Propriá informa que a população pode denunciar crimes ocorridos na localidade através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP