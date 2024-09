Polícia Civil prende suspeito de agredir a companheira em Aracaju

Mesmo após a chegada dos policiais, o suspeito tentou agredi-la

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cristinápolis, divulgou nesta segunda-feira (23) a prisão de um homem suspeito por agredir a sua companheira em flagrante em Aracaju. O caso aconteceu na tarde do dia 21 deste mês, na Rodovia dos Náufragos.

De acordo com as investigações, agentes da Delegacia de Cristinápolis visualizaram um carro parando na Rodovia dos Náufragos e, logo em seguida, uma mulher saiu do veículo e gritou, pedindo socorro. A vítima informou que tinha sido agredida pelo seu marido, que estava em um carro logo atrás na rodovia. Junto com ela, estava uma criança.

A vítima também informou que, durante as agressões, um outro veículo parou e ofereceu carona, como forma de ajudar a mulher. Ao entrar no carro, o suspeito passou a persegui-la.

Ao encontrar com os agentes, a vítima estava desesperada e apresentava diversos hematomas pelo seu corpo. O suspeito, que a perseguia, chegou até o local e, mesmo com a presença dos policiais civis, tentou agredi-la novamente. Os agentes precisaram algemar o homem, que estava bastante agressivo, apresentava sinais de embriaguez e dizia que tinha o direito de fazer o que quisesse com a mulher, pois ela era sua esposa.

Os policiais conduziram a vítima, a criança e o abordado ao Departamento de Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju, para cumprimento das medidas cabíveis.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes contra as mulheres através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Com informações da PC