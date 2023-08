PC prende suspeito de estelionato por aplicar golpes em loja de celulares na capital. Maior parte dos bens foi recuperado

A 2ª Delegacia Metropolitana prendeu um suspeito de estelionato nesta quinta-feira, 3, no Centro de Aracaju. O homem foi detido após cometer golpes contra uma empresa comercial situada na localidade.

De acordo com os levantamentos da Polícia Civil, o autor realizava a encomenda de celulares e equipamentos e simulava o pagamento, através do envio de comprovante falso de Pix.

Segundo informações da 2ª DM, a empresa já havia sofrido a ação do criminoso na semana passada e no dia de ontem, 2. Hoje, na terceira tentativa de golpe, a equipe da delegacia conseguiu identificar o paradeiro do criminoso e recuperar os celulares e outros equipamentos.

Num primeiro levantamento, o golpe resultou na subtração de cerca de R$ 15 mil em celulares e placas, porém a maioria dos bens foi recuperada pela polícia. A investigação continua, para identificar outros envolvidos no crime.

O delegado Elder Sanchez, que está à frente do caso, pede que, em caso de transação comercial, o cidadão confira se o valor realmente foi pago, antes de entregar o produto. “A população sempre se certifique de que a transferência via Pix entrou na conta, pois o golpe do Pix falso ou agendado tem sido bastante recorrente na região do comércio”, conclui.

Fonte e foto SSP