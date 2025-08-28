Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Poço Redondo

Nesta quarta-feira (27), a equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2018, na zona rural de Poço Redondo.

De acordo com as investigações, o suspeito era companheiro da mãe da vítima, que na época tinha 13 anos, e os abusos aconteciam na casa onde a adolescente morava. O homem estava foragido desde 2023.

A Polícia Civil comunica que é possível enviar informações sobre crimes de forma anônima e com garantia de sigilo pelo Disque-Denúncia, número 181.

Com informações da SSP