POLÍCIA PRENDE SUSPEITO DE VENDA E ARMAZENAMENTO ILEGAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Nessa terça-feira, 21, a Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Metropolitana, prendeu um suspeito por venda ilegal de fogos de artifício em Nossa Senhora do Socorro. A operação apreendeu mais de uma tonelada do material, que estava armazenado de forma indevida, causando riscos aos moradores da região.

De acordo com o delegado Alexandre Felipe, responsável pelo caso, a Polícia Civil obteve primeiramente a localização do ponto de vendas do suspeito, na casa de sua sogra. O comércio dos fogos não tinha a autorização dos órgãos competentes.

Após a apreensão dos itens no endereço indicado, os policiais foram até a residência do suspeito, local que ele fazia de depósito para os fogos. No imóvel, ele também morava com a família.

“Uma grande quantidade de fogos de artifício foi encontrada no local, acredito que um pouco mais de uma tonelada. Havia um cômodo que estava todo abarrotado deste material, inclusive próximo a um botijão de gás. Este tipo de armazenamento coloca tanto o indivíduo e sua família em risco, como toda a vizinhança”, disse Alexandre Felipe.

Diante do cenário, o homem foi detido, com base no artigo 253 da Constituição Federal, que prevê que a fabricação, venda, armazenamento, compra e transporte de itens explosivos sem o consentimento de órgãos especializados é crime, com pena de seis meses a dois anos mais multa.

Além da apreensão dos itens, que agora estão armazenados em um local seguro, o suspeito foi conduzido à 5ª DM. Ainda segundo o delegado, as investigações seguirão.

A Polícia Civil solicita que, em caso de conhecimento de crimes do mesmo tipo na Grande Aracaju, a sociedade denuncie através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

