Polícia Civil prende suspeito por dois roubos em Propriá

Polícia

Policiais civis da Delegacia de Propriá prendem suspeito de 28 anos por dois roubos praticados na cidade propriaense. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 7, no município de Propriá, em cumprimento a mandado de prisão.

De acordo com as investigações, o homem é suspeito de praticar dois roubos e também é investigado por furtos. Em um dos casos, o autor teria furtado uma bicicleta, e utilizou-a para cometer delitos pela região, e, em outra ação, o detido teria furtado o computador de uma empresa da cidade de Propriá.

Diante da expedição do mandado de prisão, o delegado Marcos Carvalho e a equipe de agentes de polícia realizaram diligências pela cidade propriaense, onde localizaram e prenderam o suspeito. Ele será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância de procurar a delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência, fato que permite prisões com mais rapidez. Qualquer informação sobre suspeitos de crimes na região de Propriá deve ser repassada através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP