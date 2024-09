PC PRENDE SUSPEITOS DE FURTO PRATICADOS CONTRA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM ARACAJU

Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) prenderam dois suspeitos de furto praticados na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na região central de Aracaju. As prisões ocorreram na terça-feira, 17, e na quinta-feira, 18.

De acordo com o delegado Elder Sanches, que coordenou as equipes na prisão dessa quarta-feira, o caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência. “E as equipes da 2ª DM foram mobilizadas para investigar o crime”, detalhou.

Durante as apurações, os investigadores descobriram que um furto semelhante já havia ocorrido na mesma localidade anteriormente. A investigação foi iniciada pela equipe do delegado André Davi.

Ainda segundo o delegado Élder Sanches, a análise de vídeos de segurança e a colaboração de testemunhas levaram à identificação dos suspeitos.

“Na terça-feira, 17, um dos autores do primeiro furto foi detido. Na manhã seguinte, quarta-feira, 18, a polícia prendeu o responsável pelo segundo furto. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes dos casos”, ressaltou Elder Sanches.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP