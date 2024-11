Polícia Civil prende suspeitos por tráfico de drogas em Capela

A Delegacia de Capela prendeu nesta quinta-feira, 31, três suspeitos por tráfico de drogas. A ação aconteceu no povoado Pirunga, zona rural do município capelense.

A partir de denúncias sobre o tráfico de drogas numa residência do Povoado Pirunga, a Polícia Civil montou campana, confirmando uma movimentação suspeita no imóvel citado. Diante do fato, foi representada pela busca e apreensão no local, sendo autorizada pela Justiça.

Nesta quinta, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais civis flagraram três suspeitos na casa. Com eles, apreenderam maconha, crack, balança de precisão e dinheiro em espécie.

O dono do imóvel, que já havia sido preso pela polícia num outro momento, estava usando tornozeleira eletrônica. Além dele, no local também estavam a sua esposa, que, segundo levantamento policial, assumiu o comércio de entorpecentes enquanto o companheiro esteve detido.

Em meio à ação, uma terceira pessoa foi presa, e trata-se do irmão do proprietário da casa, que, de acordo com investigação, veio da Paraíba, para auxiliar na venda das drogas. O trio foi detido em flagrante e levado à delegacia local.

