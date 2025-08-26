POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS HOMENS POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM PORTO DA FOLHA

Policiais da Delegacia de Porto da Folha prenderam em flagrante na manhã desta terça-feira (26), três homens suspeitos de envolvimento com associação para o tráfico de drogas e receptação qualificada, após denúncias de arrombamento e ameaça contra vítimas locais.

Duas vítimas compareceram à delegacia para registrar boletim de ocorrência, relatando furtos em suas residências e ameaças, caso procurassem a polícia.

O delegado Marcos Carvalho e sua equipe realizaram diligências no Povoado Alto do Vincano, em Porto da Folha, onde foram encontrados os três suspeitos, com idades de 50, 36 e 35 anos, em posse de substâncias similares à cocaína embaladas em plástico e uma balança de precisão.

Os homens foram detidos em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação qualificada. O trio será apresentado em audiência de custódia.

Com informações da SSP