POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS HOMENS SUSPEITOS POR FURTO DE PEÇA AVALIADA EM R$ 50 MIL EM CARMÓPOLIS

A Polícia Civil de Carmópolis, em conjunto com a equipe de segurança da empresa Carmo Energy, prendeu na noite da ultima quinta-feira (11), três homens suspeitos em flagrante pelo crime de furto de uma peça do maquinário pertencente à empresa, no município de Carmópolis.

Segundo informações policiais, o bem furtado está avaliado em aproximadamente R$ 50 mil. A peça foi apreendida no ato e devidamente restituída à vítima do crime.

Após a prisão, os envolvidos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Metropolitana, e, de lá, para a audiência de custódia. Realizada a audiência, a magistrada decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de dois envolvidos e pela liberdade provisória do terceiro suspeito, que responderá criminalmente em liberdade até o julgamento definitivo do processo criminal.

Com informações da SSP