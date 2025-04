PC prende três investigados por furto e receptação de gado nos municípios de  Japaratuba e Muribeca

A Polícia Civil de Sergipe prendeu na manhã desta quarta-feira (23), três homens investigados por envolvimento em crimes de furto e receptação de gado nos municípios de Japaratuba e Muribeca.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por policiais do Dercra, com apoio da Core e da Copci. Os presos são investigados por envolvimento em crimes de furto e receptação de gado na região.

De acordo com o delegado Fernando Melo, dois investigados foram presos em Japaratuba. “Ambos já vinham sendo monitorados pela Polícia Civil desde 2021 pela prática de furtos de animais em propriedades rurais de Japaratuba e municípios vizinhos”, detalhou.

Já em Muribeca, foi preso um investigado identificado como o receptador de parte do gado furtado. “Ele é proprietário de uma banca de carne no mercado municipal da cidade. Durante a ação, não foi apresentada certificação de origem lícita da carne comercializada no local, o que caracteriza também crime contra as relações de consumo”, relatou o delegado Fernando Melo.

Com informações da SSP