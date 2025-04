POLICIA CIVIL PRENDE TRÊS PESSOAS INVESTIGADAS POR ESTELIONATO CONTRA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, deflagrou nesta quarta-feira (02), a Operação Sênior, que resultou na prisão de três investigadas por estelionato contra idosos no município.

Além das prisões preventivas, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no escritório da empresa envolvida.

As investigações apontaram que o grupo criminoso captava aposentados e pensionistas do INSS, oferecendo falsas facilidades para empréstimos consignados. No entanto, as vítimas eram induzidas a fornecer dados bancários e senhas, permitindo que os criminosos desviassem os valores para contas de terceiros. O prejuízo estimado às vítimas ultrapassa R$ 25 mil.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar crimes dessa natureza e orienta que idosos e seus familiares fiquem atentos a propostas financeiras suspeitas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181), com sigilo garantido.

Fonte SSP