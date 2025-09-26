Polícia Civil prende último investigado por assassinato de idoso em Itaporanga

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (25), o mandado de prisão contra o último dos três homens investigados pelo homicídio de um idoso, ocorrido em junho deste ano, na zona rural de Itaporanga d’Ajuda. O homem, de 23 anos, que era considerado foragido, apresentou-se na delegacia de forma voluntária.

O crime, cometido a pedradas, teria sido motivado por um desentendimento acerca do desaparecimento de um relógio da vítima enquanto bebiam juntos. De acordo com as investigações, o idoso foi assassinado de forma brutal quando bebia com os três acusados.

Os outros dois envolvidos já haviam sido capturados no início da semana, após se apresentarem na delegacia. Com a prisão do último investigado, a Polícia Civil considera encerradas as ações de captura relativas ao caso. Todo o material coletado durante as investigações foi remetido ao Poder Judiciário para a continuidade do processo legal.

