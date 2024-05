POLÍCIA CIVIL PRENDE UM CASAL INVESTIGADOS POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU

Policiais civis da Delegacia Especial de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizaram um homem de 19 anos e uma mulher, de 24, investigados por uma tentativa de latrocínio na Orla de Atalaia. Eles foram presos, em cumprimento a mandados de prisão, na própria residência do casal, no bairro Olaria, nessa quinta-feira, 23.

De acordo com as investigações, na manhã do dia 10 de abril, o casal estava bebendo, em um bar da Orla de Atalaia, onde conheceram a vítima, um homem de 36 anos de idade. Após fazerem amizade, a convidaram para beber na areia da praia. Ao chegar na areia, anunciaram um roubo. Eles colocaram uma faca do tipo peixeira no pescoço da vítima.

Após fazer as transferências exigidas pelos investigados, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o homem. Nesse momento, o investigado atingiu a vítima com quatro golpes de faca. Um dos golpes chegou a quebrar a lâmina da faca, razão pela qual o casal correu de volta para a Orla de Atalaia, levando o celular, o relógio e a motocicleta da vítima.

A vítima pediu socorro a populares e foi socorrida e encaminhada para o Huse, onde permaneceu três dias internada.

Durante as investigações, a Detur, com apoio da Dipol, conseguiu identificar o casal e o endereço residencial deles, onde foram localizados, bem como a motocicleta utilizada na fuga. Os dois foram conduzidos à Detur, onde foram interrogados. Eles já se encontram à disposição da Justiça.

Fonte SSP