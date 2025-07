POLÍCIA CIVIL PRENDE UM HOMEM CONDENADO A 10 ANOS DE PRISÃO POR CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA EM PIAÇABUÇU(AL)

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Neópolis, prendeu na manhã desta segunda-feira (07), um homem condenado por crime sexual contra criança. O acusado foi localizado no município de Piaçabuçu, em Alagoas, após diligências realizadas com base em informações sobre seu paradeiro.

De acordo com a unidade policial, o crime ocorreu no ano de 2013, no município de Neópolis. A sentença condenatória foi proferida em 2020, fixando pena de 10 anos de reclusão. Desde então, o homem era considerado foragido da Justiça.

Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e será encaminhado ao sistema prisional, onde deverá iniciar o cumprimento da pena. A apresentação em audiência de custódia também foi determinada.