POLÍCIA CIVIL PRENDE UM HOMEM DE 18 ANOS INVESTIGADO POR FURTOS A COMÉRCIOS NO CENTRO DE ARACAJU

Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam nesta segunda-feira (12), um homem de 18 anos investigado por furtos a estabelecimentos comerciais localizados na região do Centro de Aracaju.

Os crimes ocorreram entre abril e maio deste ano, quando lojas foram arrombadas e tiveram diversos produtos subtraídos.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, após a divulgação de vídeos por comerciantes que tiveram as lojas arrombadas e furtadas, a Polícia Civil iniciou as diligências e identificou o investigado, que já havia sido preso anteriormente por outros crimes contra o patrimônio.

“Ele já havia sido preso várias vezes, e diante da confirmação da autoria desses novos crimes, representamos pela prisão preventiva, que foi deferida pela 2ª Vara Criminal de Aracaju com parecer favorável do Ministério Público”, detalhou o delegado Gregório Bezerra.

Embora o mandado tenha sido cumprido nesta segunda-feira, o suspeito já estava preso desde 27 de abril, quando foi detido em flagrante. Ele permanece custodiado e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à criminalidade e solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP