Polícia Civil prende um homem em flagrante por violar medida protetiva em Monte Alegre de Sergipe

A Delegacia de Monte Alegre de Sergipe prendeu um homem em flagrante nesta quarta-feira (20), por descumprir uma medida protetiva de urgência.

A prisão ocorreu após o suspeito desrespeitar a decisão judicial que proibia contato com a vítima, enviar mensagens e ir até a residência dela para tentar reatar o relacionamento.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Monte Alegre, que participavam de um evento dentro do Agosto Lilás, campanha que reforça o combate à violência contra a mulher, quando receberam a informação de que o suspeito havia se dirigido à casa da vítima. A equipe foi ao local, constatou a infração e realizou a prisão.

De acordo com o delegado Artur Herbas, responsável pelo caso, o investigado tinha pleno conhecimento das restrições judiciais, mas ainda assim insistiu em manter contato com a vítima. “O crime de descumprimento de medida protetiva é grave e não permite o arbitramento de fiança em delegacia. O suspeito passará por audiência de custódia em Aracaju em breve”, finalizou.

