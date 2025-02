POLÍCIA CIVIL PRENDE UM HOMEM POR EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO

A Coordenadoria de Operações em Recursos Especiais (Core) e a equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores cumpriram, na tarde desta quinta-feira, 6, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 59 anos, natural de Dores, procurado pelos crimes de exploração sexual infantil e manutenção de casa de prostituição no estado de Rondônia.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e os crimes teriam ocorrido na região de Cacoal, distante cerca de 500 Km de Porto Velho, capital do estado. Devido à natureza dos delitos, envolvendo menores de idade, o processo segue em segredo de Justiça.

A Polícia Federal disponibilizou o mandado de prisão para a Core, e, a partir do apoio dos policiais de Dores, o homem foi localizado e detido. A prisão do investigado será comunicada ao Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Fonte e foto SSP