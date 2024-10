POLÍCIA CIVIL PRENDE UM HOMEM QUE UTILIZAVA KOMBI PARA VENDER DROGAS EM PRAÇA NO CENTRO DE ARACAJU

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (24), um homem por tráfico de drogas na praça Liberato Costa, no Centro de Aracaju. A operação foi realizada com o apoio da Guarda Municipal, após uma denúncia de que o suspeito utilizava uma Kombi para vender drogas na região.

Segundo o delegado André David, a praça estava completamente imprópria para habitar por conta da prática de venda de drogas no local fomentada por esse veículo. “Hoje, nós soubemos que adolescentes estavam comprando drogas nesse carro, assim, a gente viu a urgência de estancar essa ação criminosa, contamos com o canil da Guarda Municipal durante a ação”, informou.

No momento da abordagem foram encontrados usuários transitando na praça e, durante a revista no interior do veículo, foi encontrada uma quantidade relevante de crack. A princípio, mais de dez pessoas foram encaminhadas até a delegacia, apenas o proprietário do veículo foi preso. As investigações continuam no intuito de averiguar outros possíveis responsáveis pelo crime.

A Polícia Civil ressalta a importância de informações sobre a prática de crimes serem repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP