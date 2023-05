Polícia Civil prende um homem suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira no município de Lagarto

A Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e da Polícia Rodoviária Federal, cumpriu mandado de prisão preventiva contra suspeito de atear fogo na casa da sua ex-companheira, no Conjunto Sílvio Romero, em Lagarto. A prisão ocorreu em Aracaju e foi divulgada nesta sexta-feira (19).

Segundo as investigações, o crime ocorreu na madrugada de 21 de abril. O suspeito, motivado por ciúmes, deslocou-se até a residência e ateou fogo nos móveis, tendo o fogo se alastrado rapidamente e a casa ficado completamente destruída. Não havia ninguém no local no momento do delito.

Após o crime, o suspeito passou a se esconder em diversas localidades, estando há quase um mês foragido. Depois de passar por Simão Dias e Itabaiana, o homem foi localizado e preso em Aracaju, na residência de um familiar, e conduzido de volta a Lagarto, onde passará pela audiência de custódia. (SSP)