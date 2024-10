POLÍCIA CIVIL PRENDE UM HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO CONTRA IDOSA NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Moita Bonita, cumpriu um mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (09), contra um homem suspeito de estupro contra idosa em Moita Bonita. O homem teria invadido a residência de um casal e praticado o crime.

De acordo com as investigações policiais, o preso adentrou na residência do casal em posse de uma faca e ameaçando os dois. Além de ter praticado o crime de estupro contra a idosa, o homem vasculhou a residência, em busca de roubar alguns itens.

Após o registro do caso, a Polícia Civil iniciou investigação, representando assim pela prisão preventiva do suspeito. Agora, o preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário para a audiência de custódia.

Com informações da SSP