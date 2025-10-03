POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE FURTOS DE GADO NOS MUNICÍPIOS  RIBEIRÓPOLIS E NOSSA SENHORA APARECIDA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, cumpriu na última quarta-feira (1º) um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por diversos furtos de gado na região. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (3).

De acordo com as investigações, o suspeito já responde a dois inquéritos policiais instaurados nas unidades. Em um deles, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, medida deferida pelo Poder Judiciário e que resultou na captura.

Após ser preso, o homem foi apresentado em audiência de custódia, onde teve a situação processual formalizada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias sobre crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP