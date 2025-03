POLÍCIA CIVIL PRENDE UM LOCATÁRIO EM FLAGRANTE POR VENDER VEÍCULO ALUGADO NA CIDADE DE ARACAJU

A Polícia Civil, através da 3ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, prendeu em flagrante nesta quarta-feira (26) um homem investigado por vender um veículo alugado, configurando o crime de apropriação indébita.

O suspeito repassou o automóvel para compradores na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia.

O investigado foi preso enquanto conversava com a vítima, falando inverdades sobre a localização do carro. À equipe supervisionada pelo delegado Elder Sanches, responsável pela investigação, o suspeito confessou o crime, dando ciência à vítima sobre a apropriação e a posterior venda do carro em Alagoinhas.

Diante do ocorrido, a Polícia Civil solicitou a rescisão de venda e circulação do carro à Justiça. “A Polícia Civil tem adotado uma postura firme para combater esse tipo de crime e reforçado as ações de repressão qualificada”, cita o delegado.

A investigação segue em andamento, para verificar a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.

O homem preso está à disposição da Justiça e deve responder por apropriação indébita.

Com informações da SSP