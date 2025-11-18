POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA “BLOGUEIRA” E APREENDE 2 QUILOS DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

A Delegacia Regional de Lagarto, por meio da equipe da Divisão de Narcóticos (Denarc), prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas durante diligências realizadas nas proximidades de um condomínio da cidade.

A ação desta segunda-feira (17) ocorreu após a identificação de um homem em atitude suspeita no local.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma pequena porção de substância análoga à maconha. “Ele confessou possuir mais entorpecentes na residência de sua companheira, que seria responsável por armazenar o material ilícito”, explicou.

Diante das informações, a equipe se dirigiu ao imóvel indicado pelo suspeito, onde encontraram a mulher – conhecida na cidade por atuar como blogueira. No local, foram apreendidos aproximadamente 2 kg de drogas, entre sacolas contendo erva esverdeada semelhante à maconha e embalagens com pó branco aparentando ser cocaína. Também foram recolhidos uma balança de precisão, um caderno de anotações e diversos sacos do tipo zip lock, usados na preparação e comercialização dos entorpecentes.

“Com base no flagrante, ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto, juntamente com todo o material apreendido, para adoção das medidas legais cabíveis”, informou o delegado Bruno Alcântara.

Fonte e foto SSP