POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA DUPLA SUSPEITA DE PRATICAR ESTELIONATO CONTRA UMA IDOSA EM CARMÓPOLIS

A Polícia Civil de Carmópolis prendeu em flagrante uma dupla suspeita de praticar estelionato contra uma idosa no centro da cidade. A operação resultou na recuperação de parte do dinheiro e na confissão dos criminosos, que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (27).

Segundo as informações, a vítima foi induzida a realizar empréstimos consignados sob a falsa promessa de que, ao repassar parte do valor recebido aos suspeitos, não precisaria arcar com o pagamento das parcelas. Confiando nessa informação, a idosa entregou valores significativos ao investigados.

Durante a ação policial, a equipe foi até a casa de um dos suspeitos, onde encontrou R$ 3,6 mil em dinheiro, provenientes dos empréstimos da vítima. No local, também estava a outra suspeita, que cobrava sua parte do montante. Ambos confessaram a fraude e admitiram que dividiriam os valores entre si.

A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia Regional de Carmópolis, onde foi autuada em flagrante.

A Polícia Civil reforça que segue atuando firmemente no combate a crimes de estelionato, especialmente aqueles praticados contra pessoas idosas, e orienta a população a desconfiar de promessas de vantagens financeiras fáceis, procurando sempre os canais oficiais para verificar a legalidade das propostas.

Com informações da SSP