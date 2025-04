POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA MULHER APONTADA COMO LÍDER DO TRÁFICO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Policiais da Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriram nesta sexta-feira, 11, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada por liderar o tráfico de drogas no município do Alto Sertão. A detenção, que aconteceu em Canindé, é resultado de um trabalho contínuo de monitoramento policial e investigação, que visa desarticular organizações criminosas na região.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher já havia sido mencionada em diversos procedimentos como responsável pela gestão do comércio ilegal de entorpecentes na cidade. As investigações também apontam indícios de que ela aliciava crianças e adolescentes para atuarem nas atividades ilícitas, agravando assim a sua conduta.

A suspeita possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas e vinha sendo acompanhada de perto pelos agentes da delegacia local. A sua captura é considerada um avanço significativo nas ações de repressão ao crime organizado em Canindé de São Francisco.

Com o cumprimento do mandado de prisão, a mulher foi encaminhada à audiência de custódia e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita à população que colabore com as investigações sobre delitos na região de Canindé e reforça que informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP